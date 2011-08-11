Курящие женщины больше подвержены риску инфарктов, чем мужчины, свидетельствуют результаты исследования американских ученых, опубликованного в журнале Lancet.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, проанализировав данные из нескольких источников, охватывающих более 2 миллионов человек по всему миру, ученые пришли к выводу, что курение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин на 25% по сравнению с мужчинами.

Исследователи подчеркивают, что пока до конца не ясно, зависят ли эти различия от биологических особенностей человека или являются особенностью пристрастия к курению представителей разных полов.

Высказываются предположения, что при курении в организм женщины, в отличие от мужского, попадает больше вредных веществ. Этим же можно объяснить и большее количество случаев заболевания раком легких среди женщин.