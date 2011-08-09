Две россиянки пытались вывезти с Украины 72 иконы

Во время оформления поезда сообщением «Луганск-Москва» в железнодорожном пункте пропуска «Лантратовка» пограничники отдела «Троицкое» совместно с сотрудниками таможни в одном из вагонов обнаружили 72 иконы. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского пограничного отряда.

Церковные принадлежности правоохранители обнаружили в сумках двух гражданок России, которые возвращались на поезде домой. Из объяснений одной из них, 39-летней россиянки, иконы ей достались в наследство от матери.

Для выяснения обстоятельств и оформления соответствующих документов на изъятый товар данные граждане были задержаны. Сейчас проводится соответствующая экспертиза для определения стоимости церковных вещей и принадлежности к культурным ценностям.