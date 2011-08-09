Азаров говорит, что презерватив - это не ракета и не спутник

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что в Украине необходимо строить собственные предприятия по производству памперсов и презервативов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

"Реально стоимость памперсов ниже той, по которой их продают. Это абсолютно ненормально", - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, импортеры сознательно завышают цены на памперсы и презервативы.

По мнению главы правительства, чтобы изменить ситуацию, необходимо строить собственные предприятия по производству этих товаров.

По словам Н.АЗАРОВА, украинским предприятиям это "по силам".

"Ничего трудного в производстве памперсов нет. Если мы научились строить ракеты и спутники... То же самое относится и к пресловутым резиновым изделиям (презервативам - УНИАН)", - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в июле Кабинет Министров Украины своим постановлением исключил презервативы из списка изделий медицинского назначения, которые не облагаются НДС.

Фонд «АнтиСПИД» выразил обеспокоенность этим решением правительства, поскольку, считают в фонде, это приведет к подорожанию презервативов. Согласно информации фонда, Украина остается одной из наиболее пораженных эпидемией ВИЧ/СПИДа стран Европы. По оценкам международных экспертов, в Украине сегодня с ВИЧ/СПИДом живет около 350 тысяч человек (1,3% населения страны в возрасте 15-49 лет). На сегодняшний день наша страна – первая в Европе по темпам распространения ВИЧ.

Кроме этого, от нововведений могут пострадать и семьи с маленькими детьми – из обновленного перечня изделий медицинского назначения, которые не облагаются НДС, исключены, например, детские пеленки и подгузники, разные виды сосок и аналогичные товары для детей, весы – в частности и для взвешивания младенцев.

Кроме того, в новый список не вошли другие позиции, которые затрагивают интересы сотен тысяч людей, – например, медицинская и хирургическая мебель, а также специализированный транспорт для предоставления медицинской помощи, заявляет в Фонде Елены ПИНЧУК «АнтиСПИД».

5 августа Н.АЗАРОВ заявил, что цены на презервативы и памперсы не должны повышаться.

Кроме того, в Ассоциации производителей и импортеров медицинских изделий заявили, что из-за введения правительством НДС на медицинские изделия стоматологические услуги в Украине подорожают, по меньшей мере, на 20%.

5 августа Министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО заявил, что презервативы и памперсы уже в ближайшее время могут вернуть в список изделий медицинского назначения, которые не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС).