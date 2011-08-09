Верховная Рада может запретить комиссию в банкоматах

Комиссию за снятие денег через банкоматы могут отменить на законодательном уровне. Об этом пишет ТСН.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект народного депутата от фракции "БЮТ - "Батькивщина" Андрея Шевченко о запрете банковской комиссии при снятии наличности с банкомата.

"Нормы закона Украины "О банках и банковской деятельности" в действующей редакции не регулируют установления комиссии при снятии средств через банкомат.

В зависимости от банка комиссия за одну транзакцию составляет до 1,5% от суммы снятых средств. Экономическая целесообразность такой комиссии не обоснована и часто выглядит сомнительной", - отметил он в объяснительной записке к документу.

Депутат считает, что отмена комиссии значительно повысит у населения мотивацию пользоваться банковскими картами и электронными счетами. При этом автор законодательной инициативы ссылается на опыт Швеции, Ирландии и Нидерландов, где, по его словам, такая комиссия ограничена или запрещена.

Напомним, по состоянию на июнь общее количество активных платежных карточек в Украине составило 32,066 миллионов штук, сообщили в Нацбанке.