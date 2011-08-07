Десятки авиарейсов отменены в Китае из-за приближения тайфуна

Десятки авиарейсов отменены в аэропортах на востоке Китая в субботу вечером из-за приближения супертайфуна "Муйфа", сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По словам представителей аэропорта Шанхая, авиакомпании отменили 75 авиарейсов. В международном аэропорту Ганчжоу Сяошань отменены 140 рейсов. Авиакомпания Air China отменила все внутренние и внешние рейсы, запланированные на вечер субботы.

Чрезвычайное положение в окрестностях Шанхая введено и в отношении скоростного железнодорожного транспорта. При силе ветра до 62 км/час будет введено ограничение скорости для поездов до 50 км/час. Если сила ветра превысит 89 км/час, поезда будут остановлены.

Ранее сообщалось, что власти провинции Чжэцзян эвакуировали более 200 тысяч жителей прибрежных районов. Ещё более 200 тысяч человек были эвакуированы из Шанхая.

Штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна было объявлено в среду в провинции Чжэнцзян, однако, по последним прогнозам метеорологов, шторм обрушится на Шанхай и продолжит движение в северном направлении. Ожидается, что тайфун достигнет города в ночь на воскресенье, его эпицентр пройдёт в 200 километрах восточнее Шанхая.