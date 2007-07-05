Идёт открытие 12-го фестиваля украинской эстрадной песни „На хвилях Світязя”

В Луцке проходит открытие 12-го фестиваля украинской эстрадной песни „На хвилях Світязя". Торжества при участии официальных лиц, почетных гостей фестиваля „Єднає українська пісня нас" проходят в исторической части древнего города – Луцком замке.

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль продлится с 5 по 8 июля в Луцке и на живописных берегах озера Свитязь и будет проходить под патронатом городского председателя Луцка Богдана ШИБЫ.

Начался фестиваль сегодня около 18 часов показательными выступлениями и огненным шоу клуба рыцарей „В історії і в буднях". Затем запланирован концерт-визитка участников „Пісенний дарунок Луцьку". В завершение сегодняшнего дня фестиваля запланирован также конкурс-караоке украинских песен среди жителей Луцка и фестивальный салют из казацких пушек в замке Любарта.

Как отметили организаторы конкурса, сейчас уже зарегистрированы около 20 участников фестиваля, преимущественно из регионов Украины, есть также гости из Грузии. Однако, до 7 июля, когда будут проходить основные конкурсные соревнования организаторы ожидают до 30 участников.

Как отметили организаторы, в силу определенных обстоятельств конкурсные соревнования, которые должны были проходить 6 и 7 июля на озере Свитязь, будут перенесены в Луцк.

Так, 6 июля - день отдыха для участников, экскурсии по культурным и историческим памятникам города и области, в частности, в Колодяжное на родину Леси Украинки.

7 июля в Луцке при входе в парк культуры и отдыха им. Леси Украинки участники фестиваля будут соревноваться между собой на лучшее исполнение произведения. В этот же день запланировано театрализованное действо „Ой на Івана, ой на Купала", забавы, конкурсы на самую длинную косу и усы другие развлечения. В случае неблагоприятной погоды все будет проходить в Народном доме „Просвіта".

В завершающем гала-концерте фестиваля, который состоится 8 июля, примут участие группа „Скрябин", Виталий КОЗЛОВСКИЙ, заслуженная артистка Украины Татьяна ГОРОБЕЦ, народный артист Украины Тарас ПЕТРИНЕНКО.

Справка УНИАН. Ежегодно на живописных берегах самого большого в Украине озера Свитязь, что на Волыни, проходит фестиваль украинской эстрадной песни "На хвилях Світязя". Своеобразие фестиваля заключается, в частности, и в том, что в отличие от других песенных фестивалей все участники, независимо от того, какое государство они представляют, обязательно исполняют песню на украинском языке.

На фестивале в 2000 году впервые в истории украинской эстрады было положено начало "Аллее звезд украинской эстрады" с отпечатками рук известных и популярных артистов – Дмитрия ГНАТЮКА, трио Мареничей, Аллы КУДЛАЙ, Виктора ПАВЛИКА, Ани ЛОРАК.