Ющенко поздравил Путина с победой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Президента РФ Владимира ПУТИНА с победой Сочи в конкурсе на место проведения зимней Олимпиады-2014.

«Примите мои искренние поздравления по случаю избрания города Сочи местом проведения зимней Олимпиады–2014», – идет речь в письме Президента Украины в адрес Президента Российской Федерации. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЮЩЕНКО.

Как отмечает глава Украинского государства, выбрав Сочи столицей XXII зимних Олимпийских игр, Международный олимпийский комитет дал достойную оценку преимуществам российского национального проекта, достижениям спортсменов на международной арене и авторитету российского спорта в целом.

В.ЮЩЕНКО пожелал В.ПУТИНУ и всему российскому народу успехов в подготовке к проведению зимней Олимпиады-2014.