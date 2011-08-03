У Азарова решили поднять минимальные цены на алкоголь
14:52, 03 августа 2011Общество
7657
Коньяка дешевле 33 грн уже не будет
|Премьер-министр Николай Азаров
Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего постановления на сегодняшнем заседании Кабмина сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ.
По словам В.КОПЫЛОВА, минимальная розничная цена на водку с около 17,96 грн. за пол-литра повышена до 26,10 грн., коньяк 3 звездочки – с 26,32 до 33,08 грн., вино (0,7 л) – с 12 до 18 грн.
Постановление вступит в силу со дня опубликования.
Как сообщал УНИАН, по информации ассоциации «Укрводка», еще в конце апреля т.г. производители выступали за повышение минимальной розничной цены на водку с 17,96 грн. до 26,1 грн. за бутылку 0,5 л.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter