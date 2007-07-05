Погода на 6 - 10 июля

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дожди, грозы, ночью в центральной части и в Крыму местами сильные дожди, град, шквалы 17-22 м/с (только в восточных областях ночью преимущественно без осадков, днем отдельные кратковременные дожди).

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных, северных и большинства центральных областей ночью 10-15°, днем 18-23° (в Карпатах ночью 5-10°, днем 8-13°); на остальной территории ночью 16-21°, днем 24-29°, на востоке до 32°.

7-8 июля - переменная облачность. 7 июля в западных, северных, а днем местами и в центральных областях, 8 июля на севере Левобережья кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, 7 июля в северной половине местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 9-14°, днем 7 июля 17-22°, 8 июля (кроме севера Левобережья) 20-25°; на остальной территории ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 21-26°, в южной части, а 7 июля и в Приазовье до 29°.

9-10 июля – преимущественно без осадков, лишь в северной части 9 июля небольшой дождь. Температура ночью 9-15°, на юге 13-19°, на побережье морей до 22°; днем постепенное повышение температуры до 24-29°, в южной и западной части страны до 27-32°.

В Киеве и области в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дожди, грозы, днем местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 18-20°; по области ночью 10-15°, днем 18-23°.

7-8 июля - переменная облачность. 7 июля кратковременный дождь, местами гроза; 8 июля без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, 7 июля местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 7 июля 17-22°, 8 июля 20-25°.

9 июля - небольшой дождь, 10 июля - преимущественно без осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем постепенно повысится до 24-29°.