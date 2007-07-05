Куваев воскресил Масяню

Известный сетевой мультипликатор Олег Куваев, создатель легендарной Масяни, воскресил сериал, посвященный своим популярным анимационным персонажам. В своем блоге Куваев сообщил о выпуске новой серии мультфильма о приключениях Масяни и ее друзей под названием "Курыца".

В короткометражной "Курыце" Хрюндель и его друг Лохматый, друзья Масяни, сталкиваются с серьезной лингвокультурологической проблемой при попытке обслужить двух англоязычных посетителей ресторана быстрого питания. С помощью языка жестов, а также благодаря базовым знаниям английского, во фразе "Chicken Wings" героям удается углядеть намек на что-то, связанное с курицей. Однако до конца понять то, чего от них, простых питерских ребят, хотели гости из-за рубежа, Хрюндель и Лохматый так и не смогли.

Напомним, ранее Олег Куваев заявлял о прекращении работы над сериалом о приключениях Масяни. В начале декабря 2006 года аниматор представил серию "Мотыль у осипшего тракториста", которая, по его словам, должна была стать "пожалуй, последней" в истории Масяни.

Лента.ру