В киевском СИЗО произошло убийство
13:28, 05 июля 2007Общество
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Трагедия произоша в 8 утра
Сегодня, 5 июля,в пресс-службе международной правозащитной организации "Международная лига защиты прав граждан Украины" сообщили, что в 8 часов утра в Киевском СИЗО № 13 осужденный веревкой задушил своего сокамерника.
Администрация СИЗО пытается информационно локализовать данный инцидент.
"Этот случай доказывает, что руководство Киевского СИЗО уже не в состоянии обеспечить безопасность, здоровье и жизнь граждан, находящихся в изоляции", - сказано в сообщении.
Коммерсант со ссылкой на Киевский портал
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