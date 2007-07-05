В киевском СИЗО произошло убийство

Сегодня, 5 июля,в пресс-службе международной правозащитной организации "Международная лига защиты прав граждан Украины" сообщили, что в 8 часов утра в Киевском СИЗО № 13 осужденный веревкой задушил своего сокамерника.

Администрация СИЗО пытается информационно локализовать данный инцидент.

"Этот случай доказывает, что руководство Киевского СИЗО уже не в состоянии обеспечить безопасность, здоровье и жизнь граждан, находящихся в изоляции", - сказано в сообщении.

Коммерсант со ссылкой на Киевский портал