Сколько стоит аренда квартир в Киеве (по районам)

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в июле 2011 года выросла на 0,77% (4 долл.) – до 521 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 долл. – до 530 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 702 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 838 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 409 долл., 2-комнатных – на 2 долл., до 692 долл., 3-комнатных – на 10 долл. – до 821 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл., до 330 долл., 2-комнатных – на 5 долл. – до 443 долл., 3-комнатных – на 4 долл., до 646 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир стабилизировалась на уровне 337 долл., 2-комнатных – выросла на 3 долл., до 449 долл., 3-комнатных – выросла на 5 долл., до 614 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл., до 315 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 425 долл., 3-комнатных – на 4 долл., до 534 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл. – до 338 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 463 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 552 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 394 долл., 2-комнатных – на 1 долл., до 508 долл., 3-комнатных – на 4 долл., до 644 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл., до 307 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 424 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 541 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл. – до 317 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 449 долл., 3-комнатных – на 1 долл. – до 555 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 307 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 420 долл., 3-комнатных – на 9 долл., до 551 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.