Погода на завтра

3 августа в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Лишь в западных областях - без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°; в южной и восточной частях ночью 13-18°, на побережье Крыма 20-23°, днем 23-28°.

В Киеве и области пройдет кратковременный дождь (ночью местами), местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 10-15°, днем 19-24°. В г. Киеве температура ночью 13-15°, днем 20-22°.

2 августа температура воды в Черном море 24-27°, в районе Одессы 22°, в Азовском море 26-29°; в Днепре возле Киева 24°.