В Киеве насильник издевался над девушкой 6 часов

По словам 24-летней девушки, ее насиловали около 6 часов в общежитии для строителей недалеко от ст. м "Выдубичи" в Киеве.

Наивная жертва познакомилась с 50-летним мужчиной около недели назад, и, видимо, впечатлилась его внешностью, пишет «Сегодня». Мужчина с ног до головы был в татуировках. Как рассказала Алина, прихватив с собой подружку, зашла к нему в гости. Хозяин угостил спиртным, подружка быстро опьянела, а вот Алина и не притронулась к выпивке. Но выбор пал именно на нее. Подружка уснула.

Мужчина отпустил девушку лишь под утро, и она, дрожа и плача, в синяках и ссадинах подбежала к патрульным Печерского отдела госслужбы охраны. Объясняла, что вырваться не могла, насильник закрывал ей рот и крепко держал. Как говорит прапорщик милиции Николай Беленко, во время задержания мужчина почти протрезвел и утверждал, что все произошло по взаимному согласию. Подозреваемый отсидел 10 лет за убийство, имеет судимости за грабежи и хулиганства.