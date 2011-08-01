Во Львове выберут семью, которая будет сниматься в проморолике

Сегодня во Львове начался конкурс по отбору семьи, которую снимут в промоцийном ролике о городе к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, организаторами конкурса являются Департамент «ЕВРО 2012» горсовета и ЛКП «Агентство по подготовке г. Львова к чемпионату Европы по футболу 2012 года».

«К участию в съемках мы приглашаем семьи с двумя и более детьми в возрасте от 3 до 15 лет. В соответствии со сценарием, родители с детьми, их вид, улыбки, жесты будут символизировать гостеприимство Львова. Мы ищем людей, которые не боятся камеры, будут находиться во Львове 18 августа, а главное - считают, что именно их семья лучше всех сможет презентовать город миру», - сообщил директор департамента «ЕВРО 2012» Львовского городского совета Олег ЗАСАДНЫЙ.

По его словам, короткометражное промовидео о принимающем городе Львове будет транслироваться до начала турнира на каналах - официальных телевизионных партнерах УЕФА.