Кильчицкая собирается проверить старшеклассников на СПИД
17:50, 04 июля 2007Общество
562 0
Неутешительная статистика
|Заместитель главы КГГА Ирена Кильчицкая
«Стоит, чтобы дети старших классов сдавали анализы на СПИД», – сказала она, передает «Новый Регион».
Согласно официальной статистике, сейчас в Киеве насчитывается более 4600 инфицированных ВИЧ молодых людей, а в специализированных центрах наблюдаются 425 детей, из этого числа диагноз подтвержден у 122 детей. 13 из них учатся в общеобразовательных школах, 39 ходят в детский сад, еще 60 находятся в центрах специализированной помощи для ВИЧ-инфицированных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter