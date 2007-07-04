Синоптики пугают ливнями и градом

Завтра в Украине в связи с перемещением холодного атмосферного фронта с запада в большинстве областей, за исключением востока, Крыма и Приазовья, пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с, в Карпатах и Закарпатье ночью очень сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцетре, ветер ожидается юго-западный, в западной части с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 25-30 м/с. Температура ночью 15-20°; днем 24-29°, в южной и восточной частях 30-35°; в западных областях ночью 11-16°, днем 16-21°; Карпатах ночью 7-12°, днем 9-14°.

6-7 июля - переменная облачность. 6 июля в западных, большинства центральных областей и на севере Левобережья, 7 июля в северной половине Украины дожди, отдельные грозы; на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза, 6 июля в восточной половине местами шквалы 17-22 м/с. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, 6 июля в западных областях, 7 июля в северной половине местами порывы 15-20 м/с. Понижение температуры в западных, северных и Винницкой областях ночью до 10-15°, днем до 18-23°, в центральных областях ночью до 12-17°, днем до 21-26°; в южной и восточной части температура ночью 14-19°, местами до 22°, днем ослабление жары до 24-29°.

8-9 июля - преимущественно без осадков, лишь 8 июля на северном востоке, а 9 июля в восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-16°, на побережье морей до 20°; днем 21-27°, на крайнем юге местами 28-30°.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность. Ночью местами по области кратковременный дождь, гроза, днем грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 26-28°; по области ночью 15-20°, днем 24-29°.

6-7 июля - переменная облачность. Временами дождь (6 июля местами); отдельные грозы. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, 7 июля местами порывы 15-20 м/с. Понижение температуры ночью до 10-15°, днем до 18-23°.

8-9 июля - преимущественно без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.