Объем чистой безналичной эмиссии вырос до 11,4 млрд. грн.

По итогам января-июня 2011 года объем чистой безналичной эмиссии (выпуск средств в обращение, кроме их изъятия из обращения) составлял 11,4 млрд. грн., увеличившись с начала года на 5,1%.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, переданном агентству УНИАН.

Также сообщается, что основной объем средств был выпущен в обращение через операции покупки иностранной валюты для пополнения международных резервов.

«Выпуск средств в оборот осуществлялся через валютный, фондовый и кредитный каналы и обеспечивался получением Национальным банком Украины эквивалентного объема иностранной валюты или ликвидных финансовых инструментов, благодаря чему при необходимости через эти же каналы произошло изъятие средств из обращения» - отмечается в сообщении НБУ.

По информации Нацбанка, выпущенные в обращение деньги направлялись на обслуживания процессов реального роста экономики, сбережений населения и прочее. Рост денежной базы с начала года составил 2,4 млрд. грн. (или 1,1%).

«Этот показатель включает средства в гривнах, которые хранятся на корреспондентских счетах банков в НБУ, а также наличные средства как в кассах банков, так и вне банков, то есть, те средства, которые являются реально доступными для обслуживания экономического оборота» - говорится в сообщении НБУ.

При этом указывается, что объем выпуска в обращение средств, совершенный в текущем году Нацбанком, соответствует обязательствам Украины в рамках программы «стенд-бай», которая поддерживается МВФ.

«Свидетельством обоснованного объема эмиссии денег в 2011 году является продолжение экономического роста на уровне 5,3% (за первый квартал) и низкий уровень базовой инфляции (3,6% с начала года), на которую прежде всего оказывает влияние Национальный банк Украины через проведение денежно-кредитной политики» - отмечается в сообщении Нацбанка.