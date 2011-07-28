Идет перераспределение туберкулезных препаратов в регионах

В Украине нет оснований для прерывания лечения больных туберкулезом.

Об этом заявил во время пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Украины Александр ТОЛСТАНОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

По его словам, на сегодняшний день регионы Украины имеют остатки противотуберкулезных препаратов на период от 5 до 17 месяцев. В частности, относительно противотуберкулезных препаратов І ряда, то в настоящее время в разных регионах по разным группам препаратов имеются остатки, которых хватит на период 5-17 месяцев, а остатков противотуберкулезных препаратов ІІ ряда - на период 2-9 месяцев, сказал А.ТОЛСТАНОВ.

Он отметил, что в настоящее время проходит перераспределение противотуберкулезных препаратов в регионах. Этот процесс осуществляется с тем, чтобы предотвратить ситуацию, когда в одних регионах возникает недостаток препаратов, а в других регионах существуют остатки препаратов, которые могут быть неиспользованы, объяснил заместитель министра. Сейчас же Минздрав Украины работает над пересмотром номенклатуры противотуберкулезных препаратов и проведением конкурсных торгов, добавил он.

Также заместитель министра подчеркнул, что для обеспечения больных туберкулезом в Украине лекарства и диагностику получили еще и средства Глобального фонда. В частности, 25 февраля 2010 г. Украина получила положительное решение от Глобального фонда на получение Гранта на общую сумму 103,5 млн. дол. по компоненту «туберкулез». «Благодаря сочетанию государственного финансирования и средств Глобального фонда, мы сможем, наконец, обеспечить больных как лекарствами, так и направить силы на развитие современной сети по лабораторной диагностике туберкулеза, повысить качество медицинских услуг относительно диагностики и лечения для уязвимых групп населения, диагностику и лечение больных мультирезистентным туберкулезом и туберкулезом и сочетании с ВИЧ-инфекцией», - сказал А.ТОЛСТАНОВ.

Он отметил, что сегодня наибольшую проблему для Украины представляет мультирезистентный туберкулез, причины которого выходят за пределы медицинского обеспечения больных. Наиболее распространенными причинами является внутрибольничное перекрестное заражение больных, которые продолжительное время находятся в стационарах, и отсутствие расположения к лечению, когда сами больные необоснованно перерывают лечение до завершения курса, назначенного врачом, отметил А.ТОЛСТАНОВ. «В преодолении такой социально опасной болезни, как туберкулез, нам нужна помощь общественных организаций. Только медики проблему преодолеть не могут, поэтому здесь должны совмещаться усилия государства и общественности», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 26 июля представители фонда «Общественное движение «Украинцы против туберкулеза» и Международной журналистской ассоциации «Здоровье без границ» заявили об угрозе распространение в Украине мультирезистентного туберкулеза из-за недостатка противотуберкулезных лекарств.

Председатель правления фонда "Общественное движение "Украинцы против туберкулеза" Виталий РУДЕНКО утверждает, в частности, что Министерство здравоохранения за полгода не приобрело ни одной упаковки противотуберкулезных препаратов.

«На сегодняшний день реальная потребность закупки противотуберкулезных лекарств составляет около 170 миллионов гривен без учета расходов на вакцины. Тендеры по государственным закупкам начались только 17 мая и продолжались до 14 июля. За этот период было объявлено 240 тендеров на закупку лекарств, из них отменено 121, перенесено на неопределенный срок более 50. Общий объем централизованных государственных закупок лекарственных препаратов и вакцин составляет полтора миллиарда гривен с учетом региональных закупок – эта сумма подтягивается к 3,5 миллиардам гривен», - отметил В.РУДЕНКО.

В.РУДЕНКО также сказал, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в каждой стране должен быть годовой запас противотуберкулезных препаратов, а в Украине «за все годы независимости не было даже и полугодового запаса всех необходимых препаратов».