Сотрудники Управления СБУ в г. Киеве совместно с работниками внутренней службы Киевского СИЗО разоблачили и пресекли деятельность человека, который за денежное вознаграждение поставлял и распространял на территории следственного изолятора запрещенные предметы - наркотические и психотропные вещества, мобильные телефоны, алкогольные напитки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УСБУ в г. Киеве.

Работники СБУ задержали инспектора Киевского СИЗО во время очередной попытки пронести наркотики на территорию учреждения. В ходе обыска у злоумышленника были обнаружены и изъяты особо опасные наркотические и психотропные вещества – метадон, кокаин и опий, которые были тщательным образом спрятаны в личных вещах и одежде.

По материалам СБУ прокуратурой Шевченковского района г. Киева в отношении инспектора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч.1 ст.368 (получение взятки) УК Украины.

Следствие продолжается.