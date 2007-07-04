Останки украинцев, погибших в Таллинне, перезахоронят в Полтаве и Израиле

Останки полтавчанина Степана Хапикало, который в годы Великой Отечественной войны погиб при освобождении Таллинна, перезахоронят в Украине, Елены Варшавской – в Израиле.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЁВОЙ.

Команда омбудсмана нашла четырех родственников С.Хапикало, которые затем прошли в Полтавской области все тесты на ДНК. Результаты были переданы эстонской стороне. 29 июня стало известно, что с помощью генетической экспертизы удалось идентифицировать останки С.Хапикало.

Торжественное перезахоронение советских воинов состоялось 3 июля на военном кладбище столицы Эстонии, возле перенесенного туда памятника Воину-освободителю.

Между тем останки С.Хапикало будут переданы его родственникам из Украины, отметили в пресс-службе омбудсмана.

Прах другой украинки Е.Варшавской эстонская сторона 8 июня передала ее двоюродному брату Владимиру ПАРНЕСУ, поскольку он является ее единственным родственником.

По данным Н.КАРПАЧЁВОЙ, сегодня, 4 июля, в Израиле, где проживает В.ПАРНЕС, должно состояться перезахоронение останков полтавчанки Е.Варшавской, которая героически погибла в 1944 году во время освобождения Таллинна от фашистских захватчиков.

Как сообщалось, эстонские власти 26 апреля начали работы по эксгумации останков советских воинов, похороненных на Тинисмяги, а в ночь на 27 апреля демонтировала памятник Воину-освободителю и затем перенесла Бронзового солдата на Таллиннское военное кладбище.

7 мая Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Н.КАРПАЧЁВА заявила, что в Таллинне возле памятника Воину-освободителю есть останки двух выходцев из Украины.