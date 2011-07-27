Киевский патриархат призывает УПЦ МП к объединению

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ от имени священного синода Украинской православной церкви Киевского патриархата обратился к Митрополиту ВЛАДИМИРУ (САБОДАНУ), духовенству и мирянам Украинской православной церкви Московского патриархата с призывом к продолжению конструктивного диалога с целью образования единой поместной православной украинской церкви.

Об этом сообщает сайт УПЦ КП.

"От имени Священного синода Украинской православной церкви Киевского патриархата в очередной раз обращаюсь к вам с призывом к продолжению конструктивного диалога с целью преодоления церковного разделения", - подчеркивается в обращении Патриарха ФИЛАРЕТА.

"Мы неизменно готовы к возобновлению диалога и ожидаем от УПЦ МП конструктивных действий в этом направлении. Вместе с тем мы убеждены, что единственным верным путем для восстановления церковного единства является такой диалог, окончательной целью которого станет образование единой Поместной православной украинской церкви, объединенной вокруг Киевского престола", - говорится в обращении.

В обращении также отмечается, что последние события в украинской религиозной жизни "дают возможность еще раз убедиться – в «украинском вопросе» Московская патриархия действует не по предписаниям канонов и не в интересах православия, а с точки зрения политических интересов сохранения власти в «русском мире».

"Поэтому любые призывы к вхождению Киевского патриархата под московский омофор бесперспективны – Священноначалие РПЦ (Русской православной церкви - УНИАН) не раз показало и продолжает доказывать своими действиями в Украине, Эстонии, Молдове, Грузии, да и во всем Вселенском Православии, что для Московского патриархата сейчас главное не благо Церкви, а утверждение «русского мира» как политического орудия влияния Москвы на постсоветском пространстве", - говорится в обращении Патриарха ФИЛАРЕТА.

"Мы желаем церковного единства в Украине. Но оно не равняется подчиненности Московскому патриарху. И все больше людей в Украине, в том числе и в вашей среде, это понимают", - отмечается в обращении.