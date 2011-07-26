Ректоров по разнарядке свозят на встречу с Кириллом?

Народный депутат, лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что ректоров государственных высших учебных заведений по разнарядке свозят на встречу с главой Русской православной церкви КИРИЛЛОМ, который сегодня прибывает в Украину.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, организовывая встречу главы РПЦ с ректорами украинских государственных вузов, власть нарушает 35 статью Конституции Украины. В.КИРИЛЕНКО напомнил, что в соответствии со статьей 35 Конституции Украины «церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа - от церкви».

«Поэтому государственные высокопоставленные должностные лица, которые сегодня организуют встречу руководителя русской церкви КИРИЛЛА с ректорами государственных украинских вузов, прямо нарушают Конституцию Украины», - считает председатель партии «За Украину!».

По его информации, ректоров «по разнарядке вызывают в Киев для того, чтобы они могли прослушать лекцию КИРИЛЛА о «русском мире».

«В очередной раз мы наблюдаем за тем, как украинская власть оказывает полное содействие русской церкви, и это все происходит на фоне давления на Украинскую православную церковь Киевского патриархата», - подчеркнул лидер партии «За Украину!».

Справка УНИАН. Согласно обнародованной на сайте УПЦ МП программе пребывания главы РПЦ КИРИЛЛА в Украине его встреча с ректорами украинских вузов запланирована на 17.30 27 июля.