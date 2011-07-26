Патриарха Кирилла в Киеве встретят акциями протеста

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26 июля начинает свой трехдневный визит в Украину, приуроченный к празднованию Дня крещения Руси.

Это уже пятый визит патриарха Кирилла в Украину за последние два года. Предыдущие сопровождались противостоянием между его противниками - украинскими националистами - и сторонниками из пророссийских организаций.

Украинские националисты готовят акции протеста и на этот раз. В 13:00 у посольства России в Киеве Конгресс украинских националистов проведет акцию протеста против идеи "русского мира", которую воплощает глава РПЦ.

"Российский патриарх Кирилл вновь прибывает к нам со своей идеей фикс относительно построения в Украине так называемого "русского мира", в то время как моральный авторитет в стране приобретают именно украинские церковные конфессии", - заявил изданию "КоммерсантЪ-Украина" глава секретариата КУН Владимир Манько.

Между тем патриарх Кирилл во вторник в Киеве проведет встречу с патриархом всея Грузии Илией II. В среду на Владимирской горке Кирилл, Илия II и митрополит Киевский Владимир отслужат праздничный молебен.

Кроме того, накануне праздника Крещения Руси в Киеве пройдет заседание Священного Синода Русской православной церкви. Также в этот день запланирована встреча патриарха Кирилла с ректорами высших учебных заведений Украины в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

В четверг - в день памяти святого князя Владимира и праздника Крещения Руси - Кирилл возглавит литургию в Лавре, возложит цветы к Вечному огню и к памятнику жертвам Голодомора.

В РПЦ подчеркивают, что визит Кирилла - пасторский. Однако патриарх посетит Украину вскоре после того, как в Киеве впервые за 19 лет состоялся собор УПЦ (МП), на котором поднимались вопросы о большей автономии от Русской православной церкви.

Эксперты считают, что для главы РПЦ во время визита в Киев главное - убедиться в неизменности позиций как иерархов Украинской церкви, так и украинской власти.

ТСН