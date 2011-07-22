Одесситка пыталась получить долг

Сотрудники СБУ в Одесской области совместно со следователями Генеральной прокуратуры Украины пресекли противоправную деятельность 39-летнего судьи одного из районных судов Одессы и его 37-летнего сообщника, которые требовали и получили взятку.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что к судье обратилась местная жительница с исковым заявлением о взыскании с ответчика задолженных денежных средств и наложении ареста на его имущество. Судья согласился рассмотреть иск, но за принятие положительного решения потребовал получить незаконное вознаграждение в размере 5 тыс. долларов, которые необходимо было передать через его доверенное лицо.

В результате совместной спецоперации сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали посредника во время получения им всей суммы взятки. В этот же день соответствующие следственные действия были осуществлены и в отношении судьи.

По материалам СБУ Генеральной прокуратурой в отношении судьи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины, в отношении его сообщника - по факту пособничества в вымогании и получении взятки по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.