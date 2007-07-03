Европе понравилась идея Ющенко

Идея двухпалатного парламента, которую озвучил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, является приемлемой для большинства стран Евросоюза.

Об этом заявил председатель делегации межпарламентского сотрудничества ЕС-Украина Адриан СЕВЕРИН, сообщает «Немецкая волна».

По его мнению, эта идея вряд ли может вызвать у европейцев удивление, поскольку во многих государствах ЕС существует именно такая структура. При этом А.СЕВЕРИН отметил, что двухпалатный парламент сильнее однопалатного. «Двухпалатный парламент очень трудно сделать коррумпированным, сложнее на него давить, его сложнее контролировать. Поэтому он является сильнее и независимее», -подчеркнул А.СЕВЕРИН.

В то же время, учитывая то, что в европейских странах такая структура опирается на определенные традиции, которых нет в Украине, «в этом государстве нужно четко определить компетенции двух палат, чтобы они не повторяли дважды одну и ту же процедуру».

А.СЕВЕРИН считает, что нижнюю палату можно было бы избирать по партийным спискам, а верхнюю - по конкретным кандидатурам на региональном уровне.

«Кроме этого, каждый закон обдумывать дважды - не такая уж и плохая идея», - заметил депутат Европарламента.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о необходимости создание в Украине двухпалатного парламента. «Это позволит укрепить представительство регионов в законодательном органе и повысить ответственность и качество законотворчества», - считает В.ЮЩЕНКО.