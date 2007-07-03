В УНИАН обсудят угрожающую ситуацию с ведущими культурными заведениями столицы

12-30 - В УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему: “Творческая интеллигенция против демонтажа культуры в столице” по поводу угрожающей ситуации, сложившейся с ведущими культурными учреждениями столицы, а именно: Киевским национальным университетом кино и телевидения им. И.Карпенка-Карого, издательством “Мистецтво”, студийными общежитиями Национальной капеллы бандуристов Украины, Национальным заслуженным академическим ансамблем танца Украины им..Вирского, Национальным заслуженным академическим украинским хором им.Г.Веревки. Участники: художественный руководитель Национального академического ансамбля танца Украины им. П.Вирского, Герой Украины Мирослав Вантух; генеральный директор-художественный руководитель Национального академического театра российской драмы им. Л.Украинки, депутат Киевсовета фракции Партии регионов Михаил Резникович; руководитель Национальной Капеллы бандуристов Николай Гвоздь; народный депутат Украины фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Василий Горбаль. Участники выразят свою принципиальную позицию относительно данной проблематики и пути ее решения (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.