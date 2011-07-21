6-летний мальчик попал в больницу после "воспитательных" побоев

В Винницкой области 6-летний мальчик госпитализирован в Липовецкую центральную районную больницу после того, как его наказал 26-летний дядя.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

По данным милиции, на лице и теле пострадавшего ребенка врачи травматологического отделения обнаружили многочисленные кровоподтеки и царапины. Во время осмотра ребенка было установлено, что у мальчика закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Выяснилось, что на днях возле дома мужчина посадил молодые деревца, а ребенок, играя во дворе, сломал два из них. За это мужчина решил наказать племянника.

Сейчас ребенок находится в больнице.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 26-летнего дяди, который ранее отбывал наказание за совершение краж и незаконное производство, изготовление, приобретение и хранение наркотических средств.