В Украине начинаются Дни культуры Израиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины, сегодня первый заместитель министра культуры Юрий БОГУЦКИЙ встретился с министром информации и диаспоры Государства Израиль Юлием ЭДЕЛЬШТЕЙНОМ. Он возглавляет официальную делегацию Государства Израиль, которая прибыла в Украину по случаю проведения Дней культуры Израиля в Украине. В состав делегации, в частности, вошли мэр города Бат-Ям Шломи ЛАХЬЯНИ, вице-мэр г. Ашдод Борис ГИТЕРМАН и вице-мэр Хайфы Юлия ШТРАЙМ. На встрече также присутствовала Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Зина КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.

В начале встречи стороны отметили положительную динамику украинско-израильского культурного сотрудничества. Интенсивное сотрудничество между странами началось в 2007 году, когда в Государстве Израиль состоялась первая за историю украинско-израильских взаимоотношений масштабная культурно-художественная акция – Дни культуры Украины. В тот же год осенью в Украине прошли первые Дни культуры Государства Израиль.

Пользуясь случаем, представители Министерства культуры Украины еще раз выразили благодарность своим израильским коллегам за то, что в 2008 году Израиль стал первой страной, в которой состоялась международная художественная акция «Украина помнит, мир признает», посвященная памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

В 2011 году Украина и Израиль совместно будут отмечать 70-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру. Ю.БОГУЦКИЙ сообщил, что украинская сторона считает эти мероприятия очень важными, поэтому Оргкомитет по подготовке к 70-й годовщине трагедии Бабьего Яра возглавляет премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. От Минкультуры в состав Оргкомитета вошли министр культуры Михаил КУЛИНЯК (заместитель председателя Оргкомитета) и заместитель министра культуры Тимофей КОХАН.

Стороны обсудили организационные вопросы, связанные с проведением 3 октября 2011 года в Национальной опере Украины концерта-реквиема с исполнением 13-й симфонии Дмитрия Шостаковича с участием Ранаанского симфонического оркестра и части Национального симфонического оркестра Украины под управлением Максима ШОСТАКОВИЧА. В свою очередь, 6 октября 2011 года в израильском музее Яд Ва-Шем (г. Иерусалим) состоится совместный концерт-реквием с участием Иерусалимского симфонического оркестра и Национальной академической капеллы Украины «Думка».

На встрече также обсуждались вопросы проведения в ноябре этого года Дней культуры Украины в Государстве Израиль.

Кроме того, мэр города Бат-Ям (сателлит Тель-Авива) Шломи ЛАХЬЯНИ сообщил, что в городе вскоре начнет работать Украинский культурный центр, который откроет Посольство Украины в Государстве Израиль.