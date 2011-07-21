"Легендарная тачанка" разрушается ускоренными темпами

Депутаты Херсонского облсовета просят Верховную Раду и Кабинет министров помочь в восстановлении каховской «Легендарной тачанки».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращения депутаты приняли сегодня на очередной сессии облсовета.

В частности, в документе указывается, что депутаты «обеспокоены разрушением монумента «Легендарная тачанка», который имеет не только патриотическую, историческую, но и туристическую ценность», поэтому обращаются к ВР и Кабмину «с надеждой на содействие в восстановлении этого известного памятника культуры Таврийского края».

В обращении депутаты облсовета благодарят фракцию коммунистов в Верховной Раде за инициирование выделения целевых средств из госбюджета в предыдущие годы, однако их и благотворительных взносов не хватило для проведения капитального ремонта сооружения.

Депутаты рассчитывают, что Верховная Рада и Кабмин «также проникнутся данной проблемой и предоставят действенную помощь для восстановления монумента «Легендарная тачанка».

«Ми обязаны защитить нашу Тачанку от разрушения, вандалов и стихийных природных явлений», - подчеркивается в обращении.

В то же время в документе не указывается, о какой сумме идет речь.

Как сообщалось, в 2006-2007 годах фирма «Будмастер» уже пыталась провести косметический ремонт монумента, однако не сумев освоить 600 тыс. грн., вернула большую их часть в бюджет Каховки. С тех пор вскрытый во время указанного ремонта пустотелый бронзовый памятник стал ускоренными темпами разрушаться.

*** Легендарная тачанка - монумент, воздвигнутый в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, посвящённый боям на Каховском плацдарме в годы Гражданской войны.

Расположен в Херсонской области Украины, в городе Каховка. Монумент также называется «Памятник тачанке», так как во времена Гражданской войны в СССР тачанка получила широкое применение в конных войсках Красной Армии.

В июле-августе 1967 года готовый памятник в разобранном виде был доставлен из Ленинграда в Каховку. Весил бронзовый монумент более 60 тонн. Открыли памятник 27 октября 1967 года.