Возле трассы «Киев-Одесса» наварили 7,5 миллионов

Сотрудники СБУ раскрыли и прекратили функционирование противоправной схемы присвоения государственных денег в особо крупных размерах должностными лицами Службы автомобильных дорог (САД) в Одесской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что в 2010 году служебные лица государственного предприятия заключили соглашение с одной из коммерческих структур, зарегистрированной в Винницкой области, по выполнению работ по переустройству магистральных кабелей связи вдоль автомобильной дороги государственного значения «Киев-Одесса». Однако должностные лица САД внесли фиктивные данные в официальные документы (акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных подрядных работ, платежные поручения и т.п.), в результате чего заказанные фирме-подрядчику строительные работы были выполнении только «на бумаге», а полученные денежные средства присвоены организаторами противоправной сделки.

В результате преступной деятельности государственному бюджету Украины нанесен ущерб на сумму свыше 7,5 млн. грн.

Следователями Управления СБУ в Одесской области возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. За такое преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.