В Украине без света - 45 населенных пунктов
10:37, 21 июля 2011Общество
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В трех областях
В Украине в ночь с 20 на 21 июля из-за неблагоприятных погодных условий (дождь и порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 45 населенных пунктов в трех областях.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, без электроснабжения остались 22 н.п. в Ивано-Франковской области, 18 н.п. – в Волынской и 5 н.п. – в Николаевской области.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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