Украинцы ради соцвыплат притворяются мертвыми

Работники социальных служб все чаще сталкиваются с мошенниками, которые обманом пытаются получить деньги у государства.

Так, львовянин притворился мертвым и получал 3,3 тыс. грн в месяц. 42-летний рецидивист, чтобы добраться до материальной помощи, заставил жену его "похоронить", пишет "Сегодня".

В октябре прошлого года пара нашла объявление о неопознанном трупе мужчины, который нашли в их районе. Он был примерно того же возраста, что и глава семейства. Женщина "опознала" труп в морге.

Обманщица без проблем оформила документы на "покойника" и получила деньги на их четырех несовершеннолетних детей в связи со смертью мужа.

Через пару месяцев у них умер ребенок, к ним нагрянули сотрудники соцслужбы и застукали "покойного" дома, рассказал львовский следователь Сергей Микитюк.

Оказалось, афериста раньше дважды судили за мошенничество, незаконное хранение оружия и сбыт наркотиков. Теперь ему грозит тюрьма, а его жену отправили в психиатрическую больницу.

В то же время социальные службы признаются, что наши граждане все чаще пытаются заработать на смерти.

"Так, был у нас случай, когда киевлянка получала по доверенности пенсию за свою бабушку. О кончине старушки не знали почти год, потому что ее похоронили в другом городе, а у столичного рагса не было информации о ее смерти", - рассказали в одном из районных собесов Киева.

Некоторые мошенники приписывают себе "липовый" стаж работы, чтобы получить повышенную пенсию. Такую махинацию раскрыли в Донецкой области.

"Одно из угольных предприятий приписали семерым людям стаж работы в шахте. Хотя те люди никогда не работали под землей. Аферисты получали деньги с 2007 по 2010 гг. Безосновательно было выплачено 340 тыс. грн", - рассказал руководитель пресс-группы Управления СБУ в регионе Александр Балабанцев.

Как отмечает издание, женщины подают заявления в собес на получение материальной помощи как одиноким матерям. Сами же благополучно живут в браке. Доход - 300 грн в месяц.

ТСН