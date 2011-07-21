Пьяный с ножом оказался финансовым директором

Задержанный "безработный", который в центре Донецка убил мужчину, защитившего сотрудницу ЖЭКа, был финансовым директором одного из предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении государственной службы охраны (УГСО) при Главном управлении МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении указано, что в тот день в ЖЭК «в сопровождении водителя прибыл 47-летний местный житель, который работал финансовым директором одного из донецких предприятий».

В то же время вчера на брифинге начальник Ворошиловского РОВД Донецка Иван ЛАСКАВЫЙ, рассказывая об этом убийстве, сообщил, что злоумышленник, который ножом зарезал 43-летнего мужчину, вставшего на защиту диспетчера ЖЭКа № 3, был «49-летним неработающим».

Также И.ЛАСКАВЫЙ не подтвердил распространенную рядом СМИ информацию, что нападавший убил двоюродного брата главы Национального банка Украины Сергея АРБУЗОВА.

При этом в сообщении УГСО указано, что в драку двух мужчин, произошедшую возле ЖЭКа, «свидетели происшествия почему-то не вмешались».

Корреспонденту УНИАН удалось узнать, что задержанный проживает в элитном доме с двухуровневыми квартирами. Жильцы соседних домов и работники ЖЭКа № 3 практически не идут на контакт с журналистами. Они лишь сообщают, что вызванную ими «скорую помощь» ждали долго и ускорили ее приезд тем, что перекрыли дорогу движущемуся автомобилю сотрудников УГСО, которые в итоге поторопили врачей.

Как сообщал УНИАН, 18 июля в 18.30 в Ворошиловский райотдел милиции поступило сообщение от диспетчера ЖЭКа № 3 о том, что по проспекту Гринкевича «неизвестный бегает с ножом». Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили у входа в ЖЭК реанимационный автомобиль «скорой помощи» и труп мужчины с ножевым ранением в области сердца.

Сегодня, 20 июля, начальник Ворошиловского РОВД И.ЛАСКАВЫЙ сообщил, что, по словам диспетчера ЖЭКа, в жилуправление зашел пьяный мужчина, схватил ее за волосы и угрожал отрезком металлической трубы. На крик женщины в ЖЭК забежал один из жильцов дома, забрал у пьяного трубу и попытался его усмирить. Между мужчинами завязалась драка, затем, когда они уже вышли из здания, пьяный вынул из барсетки нож и спереди ударил мужчину, защищавшего диспетчера. «Потерпевший упал, а преступник забрал трубу и пошел домой», - сказал И.ЛАСКАВЫЙ.

По его словам, убитым оказался Геннадий Сливной, 43-летний житель дома, в котором располагается данный ЖЭК. У погибшего, который работал водителем, остались сиротами двое детей в возрасте 6 лет и 10 месяцев.

Убийцу милиция обнаружила сразу же, он находился у себя дома «в неадекватном состоянии» и ничего не мог внятно объяснить, сообщил И.ЛАСКАВЫЙ.