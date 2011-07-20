Госзаказы определяют апологет «русского мира» и фанат Бен Ладена?

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО надеется, что по результатам вступительной кампании Президент Украины сделает выводы и осуществит кадровые перестановки в сфере образования.

Об этом он заявил во вторник в эфире «5 канала».

«Я надеюсь, что по результатам вступительной кампании будет у нас разбор полетов, и я надеюсь на кадровые решения Президента», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По словам Н.ТОМЕНКО, недопустимой является ситуация, которая сейчас складывается с ограничением госзаказа в вузах. "Не могут два человека - министр образования, который развивает «Русский мир», и первый заместитель министра, который является фанатом Бен Ладена, решать, какой должен быть госзаказ», - сказал он.

Как заявил Н.ТОМЕНКО, при принятии такого решения необходимо учитывать, сколько специалистов по определенной профессии нужно конкретному региону. Кроме того, добавил он, приниматься такое решение должно коллегиально.

«Механизм принятия решения сегодня такой, что несколько человек взяли на себя миссию руководить всем государством в гуманитарной сфере, хотя они на это не уполномочены», - добавил Н.ТОМЕНКО.