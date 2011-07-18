Колесников: навигация на Днепре будет как на Рейне и Дунае

Министерство инфраструктуры к маю 2012 г. намерено довести навигацию по Днепру до европейского уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня, 18 июля, на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«В Украине никогда не было радиосвязи высокого качества по Днепру. В мае будущего года по Днепру в полном объеме будет поставлена радиосвязь, и все суда, проходящие по Днепру, будут иметь качественную, европейского уровня навигацию, какая сегодня есть на Рейне и на Дунае», - сказал он.

По его словам, этот вопрос особенно важен после трагедии с судном «Булгария » в РФ.

Как сообщал УНИАН, двухпалубный дизель-электроход "Булгария", построенный в 1955 году в Чехословакии, затонул 10 июля во время грозы в Куйбышевском водохранилище на территории Татарстана в трех километрах от берега. На борту судна, по разным данным, находилось от 192 до 209 человек, спасти удалось 79.