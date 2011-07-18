Пенсионер застрелил зятя

В Харькове пенсионер из пистолета застрелил своего зятя.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, трагическое событие произошло в конце прошлой недели в квартире 61-летнего пенсионера в Ленинском районе города.

По предварительным данным, во время ссоры пенсионер из пистолета ТТ тремя выстрелами в голову и грудь убил своего зятя – безработного 32-летнего жителя Харькова. Установлено, что молодой мужчина сам подарил пистолет своему тестю.

Пенсионер с сердечным приступом попал в больницу, сообщила Л.ВОЛКОВА.