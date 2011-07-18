Погода на завтра

В Украине завтра, 19 июля, сохранится сухая и жаркая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, местами кратковременный дождь, гроза ожидаются в западных, а днем и в северных областях; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 25°; днем 28-33°, в южной и восточной частях местами 35-38°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°.

В Киевской области ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 28-33°.

В Киеве завтра без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около 20°, днем 30-32°.

Сегодня, 18 июля, температура воды в Черном и Азовском море 23-27°; в Днепре возле Киева - 24°.

Также УкрГМЦ предупреждает, что 19-21 июля в Украине, кроме западных областей, будет преобладать высокая (4 класса), в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.