На кулинарном фестивале в Коропце готовят блюда... из карпов

В Тернопольской области, в поселке Коропец Монастыриского района, состоялся фестиваль кулинарного искусства «КоропФест-2011».

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы мероприятия, в рамках фестиваля в этом году включены детский песенный конкурс «Крок до зірок» и традиционный круглый стол «Туристическая привлекательность региона».

Главной же «изюминой» фестиваля являются блюда из карпа, которые готовят жители прилегающих сел по оригинальным рецептам. Гости фестиваля имеют возможность отведать блюда в ходе дегустации конкурсных образцов, кроме этого, некоторые из них можно приобрести на рыбном аукционе.

Завершается фестиваль концертом и дискотекой.

«КоропФест» проводится в Коропце возле дворца графа Бадени уже в четвертый раз с целью популяризации кулинарного искусства, демонстрации туристической привлекательности Тернополья и гостеприимства жителей области.