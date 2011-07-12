Добкин: Ирак не рассчитался с Украиной за поставленные БТР

Иракская сторона не рассчиталась за поставленные 26 машин БТР-4, машины технического обслуживания и тренажеры для экипажей, произведенные в Украине в рамках «иракского контракта».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, комментируя погашение долгов по заработной плате на ГП «Завод имени Малышева», которое выполняло этот заказ.

«Иракский контракт» выполняется, но, к сожалению, деньги за поставленное вооружение в Украину еще не пришли», - сказал М.ДОБКИН.

При этом он подчеркнул, что контракт выполняется в соответствии с планом.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2011 года в порт Ум-Касср Республики Ирак прибыл корабль с украинской военной техникой. По словам генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром» Дмитрия САЛАМАТИНА, 29 мая там состоялась разгрузка 26-ти БТР-4, а также машин технического обслуживания и тренажеров для экипажей, произведенных в Украине в рамках иракского контракта.

В конце 2009 года Украина и Ирак подписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на общую сумму 457,5 млн. дол. Также иракская сторона заказала в Украине 6 самолетов АН-32Б.