На Ровенщине нашли древнерусскую булаву

Волынские археологи нашли уникальную древнерусскую булаву XII-XIII в. Раскопки проходили в селе Пересопница Ровенской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ГП «Волинські старожитності».

Как говорится в сообщении, небольшая булава (размером 4х5 сантиметров) изготовлена из бронзы и покрыта позолотой. Натолкнулись на находку, наблюдая за работой экскаватора в неперспективном, с точки зрения археологии, месте, где когда-то был старый мост.

«Найденная булава принадлежит к третьему типу согласно классификации Кирпичникова. Он чаще всего встречается в северо-восточных землях Давней Руси. Булава позолочена внешне и изнутри. Это подтверждает мнение, что она принадлежала какому-то князю или воеводе, а не рядовому боярину. Булава пустотелая, не залита внутри свинцом, то есть очень легкая. Потэому ее могли использовать только как парадно-представительскую», - рассказал научный сотрудник ГП «Волинські старожитності» Михаил ВАШЕТА.

По его словам, есть несколько князей, которые связаны с этими землями и северо-восточными землями Руси: основатель Москвы Юрий Долгорукий и его сын Андрей Боголюбский. «Они оба бывали на Волыни. Можно допустить, что булава принадлежала кому-то из них или же их военачальникам»», - считает М.ВАШЕТА.

Однако археологи нашли не целую булаву, а ее обломок. Следов деформации от удара не видно. Это позволило научным работникам сделать предположение, что булава была разбита ударом холодного оружия по вертикали.