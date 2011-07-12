Тротуары с подогревом стали в Тернополе принципиальным вопросом

До конца года в Тернополе установят первые тротуары с подогревом. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, об этом сказал городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ во время «прямой линии» с читателями одного из местных изданий. «В моей избирательной программе в городской совет одним из пунктов было намерение обеспечить тротуары с подогревом в Тернополе. Речь идет о тех участках, где, по данным травмпунктов, люди чаще всего получают травмы во время гололеда», – уточнил С.НАДАЛ.

Он отметил, что предварительно планировалось установить тротуары с подогревом в последующие годы.

«Но поскольку вопрос приобрел широкий резонанс, и политические оппоненты все время на нем акцентируют, то для меня он уже стал принципиальным. Думаю, первые «теплые тротуары» обустроим в этом году», – сказал С. НАДАЛ.

Он добавил, что уже подписано соглашение с Тернопольским техническим университетом и научные работники вуза разрабатывают соответствующий проект.

«Очевидно, Тернополь воплотит такой замысел впервые в Украине», – отметил С. НАДАЛ.