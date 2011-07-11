Музей "Киевская крепость" просится в госсобственность

Глава комиссии по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ инициирует рассмотрение Киевсоветом вопроса передачи в государственную собственность целостного имущественного комплекса историко-архитектурного памятника-музея «Киевская крепость».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.БРИГИНЦА.

Как отмечает пресс-служба, коллектив историко-архитектурного памятника-музея «Киевская крепость» обратился к каждому из 120 депутатов Киевсовета с просьбой поддержать вопрос передачи музея «Киевская крепость» в государственную собственность. Вопрос уже рассмотрели и поддержали как профильные комиссии Киевсовета, так и, каждый в свое время, Президенты Виктор ЮЩЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ, но проект решения никак не может дойти до голосования в сессионном зале.

«Неужели для провластного большинства в Киевсовете бизнес-интересы важнее, чем мнение Президентов? Ответ дадут события на сессии 14 июля, когда депутаты Киевсовета будут голосовать инициативу музея, который хочет иметь возможность, чтобы его ученые и исследователи работали в подчинении Министерства культуры, как и большинство заведений со статусом национальный», - заявил глава комиссии Киевсовета.

Депутат отметил, что с передачей музея «Киевская крепость» киевский бюджет мог бы направить часть ресурсов, высвобожденных от содержания музея, на другие заведения культуры.

Кроме того, памятник культуры, которая находится в муниципальной собственности, уничтожается под видом подготовки к Евро-2012 непосредственно государственной властью. Юридическую ответственность же за музей несет киевская власть, что нелогично, отметил А.БРИГИНЕЦ.

«В поисках причины затягивания с передачей самой большой в мире земляной крепости в государственную собственность, вспомнил о неоднократных попытках киевской власти отобрать у музея «Киевская крепость» определенные сооружения. Возможно, киевская власть не спешит, потому что планирует передать музей «Киевская крепость» в государственную собственность без каких-то объектов, которые опять будет пытаться продать частным владельцам, как это было раньше?» - высказал предположение А.БРИГИНЕЦ.

Как напоминает пресс-служба, проект решения «О предоставлении согласия на бесплатную передачу целостного имущественного комплекса историко-архитектурного памятника-музея «Киевская крепость» уже несколько раз снимался с рассмотрения. А на прошлом пленарном заседании этот проект был снят с рассмотрения непосредственно на сессии Киевсовета якобы на доработку, хотя проект решения прошел рассмотрение во всех профильных комиссиях.

На заседании Президиума Киевсовета, которое состоялось 5 июля, по просьбе коллектива музейного заведения депутат А.БРИГИНЕЦ вновь внес этот вопрос на рассмотрение сессии Киевсовета 14 июля 2011 года.