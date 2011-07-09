УГКЦ никогда не изменит негативного отношения к гомосексуализму

Украинская греко-католическая церковь никогда не изменит своего отрицательного отношения к гомосексуализму как таковому, потому что это есть извращенный способ половой жизни.

Такое мнение в интервью «Украинской правде» выразил Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (ШЕВЧУК).

По его словам, такой образ жизни «абсолютно противоречит Божьему замыслу о человеке, и тот, кто живет таким способом, никогда не откроет настоящего содержания половых отношений".

Также глава УГКЦ высказался относительно модернизации церкви в смысле изменения понятий в вопросе половой зрелости.

«Церковь осовременивается и модернизируется в своем способе служения, в методе объяснения тех или иных вечных истин. Но церковь не модернизируется в смысле изменения или подмены своего вероучения. Когда речь идет об этике половых отношений и супружеской жизни, то позиция церкви заключается в том, чтобы вероучение было в известной мере развитое (и, возможно, уточненное) в связи с сексуальной революцией конца 60-х годов, которая имела колоссальные последствия для современного общества».

Предстоятель УГКЦ не рекомендовал бы читать книгу польского католического священника Ксаверия Кнотца «Секс, которого не знаем», в которой автор написал, в частности, что секс в супружестве существует не только для продолжения рода, и что оральные ласки тоже имеют право на существование.

«Когда речь идет о книге Кнотца, то она очень неоднозначна. В ней есть определенные моменты, которые якобы наследуют том, о чем говорил Папа Иоанн Павел ІІ. Кстати, будучи кардиналом Кракова и преподавателем Люблинского университета, Папа написал очень интересную книгу, которая называлась «Любовь и ответственность». Там, рассуждая над половыми отношениями, он пишет, что это не есть лишь секс в нашем понимании, что это – в первую очередь – межличностные отношения», – сказал Блаженнейший СВЯТОСЛАВ.

Он подчеркнул, что когда католическая церковь говорит о «сексуальной интеграции», то она имеет в виду то, что «половые отношения человека как один из важных элементов его бытия нужно ставить в контекст всей личности». То есть, по его словам, «нельзя любить лишь одну часть человека, одну часть его тела, нужно любить всю личность, которая с помощью телесности присутствует видимым, материальным способом. Это и есть учение Папы Иоанна Павла ІІ».

«То есть, на сегодняшний день католическая церковь (и я в том числе) является наследницей традиционной христианской этики», – просуммировал подытожил он.