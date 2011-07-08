По решению суда Госреестр изменил запись о руководителе «Nemiroff»

От 7 июля 2011 года в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей опять руководителем Дочернего предприятия «Украинская водочная компания «Nemiroff» значится ГЛУСЬ Алла Сигизмундовна.

Об этом УНИАН сообщили в компании Nemiroff.

Как отмечается в сообщении, Государственный регистратор восстановил запись на основании принятых судебных решений.

В частности, 5 июля 2011 года Апелляционный административный суд Винницкой области подтвердил законность постановления Винницкого окружного административного суда от 7 июня 2011 года, согласно которому признаны незаконными действия Государственного регистратора Немировской районной государственной администрации Винницкой области относительно внесения изменений в сведения о руководителе Дочернего предприятия «Украинская водочная компания «Nemiroff» (СОРОЧИНСКОГО Ю.В.) в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей от 06.05.2011 года и обязано Государственного регистратора отменить указанные изменения, осуществленные в 06.05.2011 года.

Своим Постановлением от 5 июля 2011 года Апелляционный административный суд Винницкой области оставил без удовлетворения апелляционные жалобы, поданные участниками процесса, а постановление Винницкого окружного административного суда от 7 июня 2011 года оставил без изменений.

Напомним, что 29 июня этого года решением Немировского районного суда Винницкой области в очередной раз была восстановлена А.ГЛУСЬ в должности генерального директора ДП «Украинская водочная компания «Nemiroff».

Из-за конфликта между акционерами в мае производство на УВК «Nemiroff» было остановлено.

1 июля завод компании был разблокирован государственными исполнителями с привлечением правоохранительных органов в порядке принудительного исполнения решения суда.

С 4 июля запущены производственные линии, которые простаивали с 26 мая.