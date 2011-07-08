Янукович одобрил изменения в деятельности научных парков

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности научных парков».

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла настоящий документ 16 июня.

Изменениями к Закону Украины “О научных парках” предусмотрено, что проекты научного парка, которые выполняются за счет средств научного парка и его партнеров и не предусматривают государственной поддержки, не нуждаются в государственной регистрации.

Исполнительный орган управления научного парка подает обобщенный отчет о результатах работы научного парка соответствующему высшему учебному заведению или научному учреждению и специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти в сфере научно-технической и инновационной деятельности ежегодно, до 1 февраля каждого следующего года, или по их требованию.

По проектам научного парка, реализация которых предусматривает использование помещений и оборудования высшего учебного заведения и/или научного учреждения, по представлению исполнительного органа управления научного парка между высшим учебным заведением и/или научным учреждением и научным парком и/или партнером научного парка заключается договор аренды на срок, предусмотренный условиями реализации проекта научного парка.

Учредители и партнеры научных парков, в хозяйственном ведении или управлении которых находится государственное имущество, могут предоставлять его в аренду для выполнения проектов научных парков.

Средства, полученные от аренды такого государственного имущества, направляются арендодателю на реализацию проектов научного парка.

В случае возникновения необходимости в использовании помещений высшего учебного заведения и/или научного учреждения для размещения научного парка между научным парком и высшим учебным заведением и/или научным учреждением заключается договор аренды.