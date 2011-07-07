Камеры наблюдения сняли, как сын нардепа избивал девушку (видео)

В Интернете появилось видео с камер наблюдения луганского ресторана "Баккара", на котором четко видно, как депутат Луганского горсовета Роман ЛАНДИК, сын народного депутата Украины от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, бьет девушку.

Видео телеканала Интер

Как сообщал УНИАН, факт избиения корреспонденту «Острова» подтвердила и начальник отдела связей с общественностью МВД Украины в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ.

Как сообщили очевидцы инцидента, драка ЛАНДИКА-младшего произошла в ночь с 4 на 5 июля. «Инцидент начался на почве неудачного флирта депутата с одной из посетительниц, которая сидела с подругами за одним из столиков. По словам очевидцев, когда девушку били, персонал ресторана и охрана не разнимали, а лишь пытались уговорить депутата остановиться. Не вмешался никто и из посетителей, хотя многие снимали все, что происходило на телефоны», - пишет издание.

«От комментариев в областной милиции отказываются, однако сообщают, что факт имел место, а девушка находится в неврологическом отделении одной из больниц города. У нее черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», - идет речь в сообщении.

Сам ЛАНДИК-младший уверяет, что в ресторанной драке с девушкой пострадал он.

«Это ложь! Это я пострадал. К тому же никакие следственные действия не ведутся. Никто ни на кого не нападал. Я просто сдал девушку в милицию: она била посуду в ресторане. И вообще, я не стану оправдываться, оправдываются виноватые. Единственное, не понимаю, кому это все нужно», - цитирует издание слова Романа ЛАНДИКА.

Напомним, что добивающийся (в прямом смысле) расположения девушки ЛАНДЫК женился весной этого года.