Сын нардепа-регионала избил девушку до сотрясения мозга

Депутат Луганского горсовета Роман ЛАНДИК, сын народного депутата Украины от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, избил девушку в луганском ресторане "Баккара".

Как сообщает Интернет-издание «ОстроВ», факт избиения корреспонденту издания подтвердила начальник отдела связей с общественностью МВД Украины в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ.

Как сообщили очевидцы инцидента, драка ЛАНДИКА-младшего произошла в ночь с 4 на 5 июля. «Инцидент начался на почве неудавшегося флирта депутата с одной из посетительниц, которая сидела с подругами за одним из столиков. По словам очевидцев, когда девушку избивали, персонал ресторана и охрана не разнимали, а только пытались уговорить депутата остановиться. Не вмешался никто и из посетителей, хотя многие снимали происходящее на телефоны», - пишет издание.

«От комментариев в областной милиции отказываются, однако сообщают, что факт имел место, а девушка находится в неврологическом отделении одной из больниц города. У нее черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», - говорится в сообщении.