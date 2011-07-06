Сын нардепа уверяет, что в ресторанной драке с девушкой пострадал он

Депутат Луганского городского совета Роман Ландик отрицает факт нападения на девушку в луганском ресторане «Баккара».

Об этом он заявил Восточному варианту.

«Это ложь! Это я пострадавший. К тому же никаких следственных действий не ведется. Никто ни на кого не нападал. Я просто сдал девушку в милицию: она била посуду в ресторане. И вообще, я не стану оправдываться, оправдываются виновные. Единственное, не пойму кому это все нужно», - цитирует издание слова Романа Ландика.

Как ранее сообщал «ОстроВ», в ночь с 4 на 5 июля 2011 г. в ресторане «Баккара», по свидетельствам очевидцев, депутат Луганского горсовета Роман Ландик, сын народного депутата Владимира Ландика, избил девушку в луганском ресторане «Баккара». Факт инцидента с участием депутата горсовета Р. Ландика подтвердила начальник отдела связей с общественностью МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

ОстроВ