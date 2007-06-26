Врачам следует посещать похороны пациентов

Профессор Оклендского университета (Новая Зеландия) Брюс Арролл советует врачам ходить на похороны бывших пациентов. В ходе церемонии можно не только отдать дань уважения покойному, но и составить более полную клиническую картину его заболевания, разъясняет свою позицию доктор на страницах British Medical Journal.

Сам Арролл посещает похороны пациентов достаточно давно. Он считает, что врач, который длительное время лечит пациента, несет ответственность перед ним и его семьей. Поэтому прощание с покойным является вполне естественным и способствует более внимательному отношению к живым людям.

На похоронах врач имеет возможность высказать соболезнования родственникам покойного. Также при общении с членами семьи пациента он может более подробно выяснить обстоятельства его смерти, что в ряде случаев позволяет сделать определенные выводы о правильности поставленного диагноза и последующего лечения, полагает Арролл.

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